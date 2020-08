Bus und Bahn Jan Hambach startet eine Internet-Petition

Der Landrat Roland Bernhard und seine Verwaltung argumentieren, dass wegen der Corona-Krise immer noch nur halb so viele Menschen Bus und Bahn fahren wie im Vorjahr. Ein Niveau wie in 2019 erwarten sie „voraussichtlich erst in 2023“ – also, dann, wenn die Verbesserungen in Kraft treten. „Bei vorzeitiger positiver Entwicklung des Fahrgastniveaus wird eine frühere Umsetzung angestrebt“, verspricht der Landrat. Die Verbesserungen kosten 1,5 Millionen Euro pro Jahr.