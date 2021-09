Bundestagswahl in Leonberg Warten 375 Briefwähler vergebens?

Leonberg - Das ist in Leonberg im Vorfeld von Wahlen noch nicht in dieser Häufigkeit vorgekommen“, sagt der städtische Pressesprecher Sebastian Küster. Vor allem am Montag und Dienstag seien zahlreiche Anrufe bei der Stadt eingegangen. Der Grund: Die Betroffenen haben ihre angeforderten Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl an diesem Sonntag, 26. September, noch nicht zugeschickt bekommen.