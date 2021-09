Bundestagswahl Wahlforscher in Leonberg unterwegs

Auch in Leonberg sind die Wahlforscher unterwegs. Wer am Sonntag in Silberberg oder in der Sophie-Scholl-Schule seinen Wahlschein ausfüllt, könnte nachher von den professionellen Interviewern angesprochen werden. In Silberberg ist ein Team von Infratest Dimap im Auftrag der ARD unterwegs, in der Sophie-Schule im Ezach die Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF.