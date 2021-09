Bundestagswahl im Enzkreis Diese Kandidaten stehen zur Wahl

Diana Zimmer (AfD)

Mit 23 Jahren gehört Diana Zimmer zu den jüngsten Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis 279. Sie ist Finanzassistentin und studiert nebenberuflich BWL mit Fachrichtung Politik. Seit 2017 ist sie Mitglied der AfD, seit 2019 Stadträtin in ihrer Heimatstadt Pforzheim. Ihre Schwerpunkte sieht Zimmer in Finanzen, Wirtschaft und Außenpolitik. Auf ihrer Homepage kritisiert sie zudem die deutsche Migrationspolitik der vergangenen Jahre und die „Dominanz der links-grünen Meinungsführerschaft in der öffentlichen Diskussion“.