Bundestagswahl 2021 So organisieren Kommunen die Wahl

„Die Briefwahl ist eine gleichwertige Alternative zur Wahl im Wahlraum“, sagt der Erste Beigeordnete Martin Killinger. Auch dabei werde das Wahlgeheimnis absolut gewahrt. Der unterzeichnete Wahlschein sei der Nachweis für das Wahlrecht und der Briefwahlvorstand werfe die zur Wahl zugelassenen verschlossenen Stimmzettelumschläge ungeöffnet in die Wahlurnen ein. Diese werden erst nach dem Ablauf der Wahlzeit um 18 Uhr geöffnet, dann die Stimmzettel den Umschlägen entnommen und die abgegebenen Stimmen gezählt.

Aufgrund der coronabedingt sehr großen Anzahl von Briefwählern werden fünf Briefwahlvorstände gebildet, die in der Aula im Schulzentrum öffentlich ihre Arbeit verrichten. Die personelle Besetzung der Wahlvorstände in den Urnen-Wahlräumen wird erneut von acht auf die vorgeschriebenen mindestens sechs Personen je Wahlvorstand reduziert, sodass am Wahltag je Schicht drei (statt bislang vier) Mitglieder im Einsatz sein werden. Insgesamt sind am Sonntag in Rutesheim mehr als 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vor Ort.

Wähler und Helfer tragen Maske

Im Wahlgebäude und in der Aula tragen alle eine medizinische Maske, ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr. Bei der Kontrolle der Identität ist angeordnet, die Maske abzunehmen.

Falls weniger als 50 Stimmen in einem Wahlbezirk an der Urne abgegeben werden, darf zur Wahrung des Wahlgeheimnisses das Ergebnis dieses Wahlbezirks nur gemeinsam mit einem anderen Bezirk ermittelt werden. Ebenfalls sollen auf einen Briefwahlvorstand mindestens 50 Wahlbriefe entfallen. „Diese Mindestanzahl von 50 Wahlbriefen wird auch bei den fünf Briefwahlvorständen jeweils voraussichtlich weit überschritten werden. Gerechnet wird mit insgesamt rund 3000 Wahlbriefen“, sagt Martin Killinger.