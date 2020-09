Bundestagswahl 2021 Jasmina Hostert will nach Berlin

Hostert will nach 20 Jahren wieder Frau aus dem Kreis im Parlament

„Nach 24 Jahren braucht der Landkreis Böblingen wieder eine starke sozialdemokratische Abgeordnete in Berlin – gerade in Zeiten, in denen wir um den Erhalt unserer Arbeitsplätze kämpfen müssen,“ sagt Hostert. „Im übrigen ist es auch nach fast 20 Jahren an der Zeit, dass der Kreis auch wieder eine Frau in den Bundestag entsendet.“