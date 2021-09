Bundestagswahl 2021 Diese "Kleinen" wollen nach Berlin

MLPD Die Marxistisch-Leninistische Partei sieht die Ursachen von Krisen wie der Klimakrise oder der Pandemie im Kapitalismus und dem kapitalistischen System. Die Lösung sehen sie im Sozialismus. Die MLPD setzt sich für die Rettung der Umwelt und für internationale Solidarität ein. Sie ist gegen den Rechtsruck von Regierungen sowie verschärfte Polizeigesetze, prangert den Gender Pay Gap und Gewalt an Frauen an und fordern mehr Solidarität zwischen Gewerkschaftsbelegschaften. Direktkandidatin Johanna Jäckh-Vermeulen will sich im Landkreis für ein Frauenhaus einsetzen. Radwege und der ÖPNV sollen ausgebaut werden und die Ticketpreise für den ÖPNV günstiger werden. Bei der Umstellung auf Elektromobilität sollen sich die Werksgewerkschaften zusammenschließen.

Volt Volt strebt gesamteuropäische Lösungen für Konflikte und Krisen an. Sie fordern ein Bundesdigitalministerium, den Ausbau des Netzes und des ÖPNVs, es soll ein Bundesenergieministerium geschaffen werden und in die Schiene investiert werden. Deutschland soll bis 2035 CO2-neutral, bis 2040 klimaneutral sein. Volt steht für ein solidarisches europäisches Asylsystem, will Asylverfahren beschleunigen und Geflüchteten schneller Zugang zu Arbeitsmarkt und Bildungssystem verschaffen. Kleine und mittelständige Unternehmen sollen unterstützt werden, klimaneutral zu werden. Kreislaufwirtschaft und weitere klimaneutrale Wirtschaftstechniken sollen gefördert werden. Direktkandidatin Birgit Seibel will in der Automobilindustrie im Kreis Elektromobilität ausbauen, Investitionen darin fördern und aus fossilen Brennstoffen aussteigen. Die Gäubahn will sie ausbauen und Deutschland mit einer digitalisierten Verwaltung mehr zum Gründerland machen.

Die Partei Die Satire-Partei positioniert sich gegen Rassismus, Ausgrenzung und steht für die Gleichbehandlung von Schwulen, Lesben, Trans und Queer. Sie engagiert sich für den Tierschutz und spricht sich gegen Lobbyismus aus. Der Böblinger Direktkandidat Tim Manojlovic setzt sich für Frauenrechte und die Umwelt ein und ist gegen Rassismus und den Aufschwung der Rechten. Außerdem müsse sich die Rente wieder lohnen. Im Kreis Böblingen möchte er für mehr Mülltrennung sorgen, Schwarzfahren bezahlbar machen und eine Bierpreisbremse einführen.

Wie die Splitterparteien bei der letzten Wahl abgeschnitten haben

Die Null steht vor meistens dem Komma

Bei der letzten Bundestagswahl holte die DiB 0,2 Prozent der Zweitstimmen, die ÖDP 0,3 Prozent der Zweitstimmen (und damit 0,1 Prozent weniger als bei der Wahl 2013), die Freien Wähler kamen auf gleichbleibende 1,0 Prozent bei den Zweitstimmen. Die MLPD kam auf 0,1 Prozent der Zweitstimmen und DIE PARTEI auf 0,6 Prozent der Zweitstimmen. Volt wurde 2017 erst gegründet, die Basis 2020.

Zum Vergleich

Die CDU erreichte 35,4 Prozent der Zweitstimmen, die SPD 15,5 Prozent, die FDP 15,1 Prozent. Die Grünen holten 12,7 Prozent der Zweitstimmen, die AfD 11,7 Prozent, die Linke 5,4 Prozent.