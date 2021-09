Bundestagswahl 2021 Biadacz: Infrastruktur muss ausgebaut werden

Nein. Die Bilder sind schrecklich und menschlich eine Tragödie. Trotzdem: Wer in die Politik geht, will etwas gestalten und bewegen. Ich glaube, dass dieser Einsatz in Afghanistan auch gute Dinge hinterlassen hat. Die Bildungsrate ist höher, die Menschen haben mehr Zugang zu Trinkwasser. Es war nicht alles vergebens, aber dennoch ist es keine Sternstunde für den Westen.