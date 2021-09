Bundestagswahl 2021 Bacherle: Sofortprogramm für Klimaschutz

Es ist mir wichtig, die sozial-ökologische und die digitale Transformation des Automobilstandorts zu gestalten. Der Standort, der in Zukunft die klimaneutralen Technologien am besten beherrscht, wird auch ökonomisch am besten dastehen. So können wir mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Dafür braucht es klare Rahmenbedingungen von Seiten der Politik anstatt des Schlingerkurses der letzten Jahre. Mein zweiter Schwerpunkt ist die internationale Digitalpolitik. Digitalisierung ist mehr als nur Infrastruktur. Sie beeinflusst große Teile unseres Lebens und spielt eine immer größere Rolle nicht nur in der nationalen Innenpolitik. Letztes Jahr hat die EU-Innenminister-Konferenz gefordert, Verschlüsselungsverbote einzuführen. Wir müssen verhindern, dass wir in Europa Überwachungstools entwickeln und anwenden, die dann auch von autoritären Staaten für Menschenrechtsverletzungen verwendet werden können. Das heißt, wir dürfen in bestimmten Technologien nicht von anderen Staaten abhängig sein.