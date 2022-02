Bundesstraße 295 bei Renningen Drei Menschen bei Unfall verletzt

Renningen - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 bei Renningen am Montagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 57 Jahre alte Audi-Fahrerin gegen 16.15 Uhr von Renningen kommend in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Im Verlauf der Strecke wollte sie nach links auf die Kreisstraße 1007 in Richtung Ihinger Hof abbiegen. Die Polizei geht davon aus, dass sie dabei einen entgegenkommenden Renault-Kleinlaster übersah und diesem die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den heftigen Aufprall wurde der Audi auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Der Renault drehte sich um seine eigene Achse und kam im Straßengraben zum Stehen.