Bundesgartenschau in Erfurt Medaillen für Wimsheimer Floristen

Wimsheim/Erfurt - Die beiden Wimsheimer Floristen Sina Bertsch (Blumenstiel) und Frank Tichlers (Floral Konzept) haben sich an der Bundesgartenschau in Erfurt beteiligt und bei einem Wettbewerb des Fachverbands Deutscher Floristen (FDF) mehrere Auszeichnungen erhalten. Das Wettbewerbsthema lautete: „So lebt es sich mit exotischen Pflanzen“. Sieben Teams aus ganz Deutschland haben daran teilgenommen. Zu den Aufgaben gehörte auch das Erstellen von Tischschmuck und floralen Geschenken. Sina Bertsch hat sich für ihren Beitrag „als noch größere Herausforderung das Wasserbecken ausgesucht, das mit einer Brücke überspannt ist“, berichtet sie. „Die Arbeit war nicht immer einfach, hat aber großen Spaß gemacht.“ Sie erhielt den Ehrenpreis des FDF für den Mut und die logistische Herausforderung, Floristik im Wasser zu präsentieren, dazu zwei Goldmedaillen, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Frank Tichlers erhielt den Ehrenpreis des FDF für das beste gebundene Werkstück, außerdem drei Goldmedaillen, zwei Bronzemedaillen und die Ehrenmedaille in Bronze des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Foto: privat