Bundesförderung für 2023 auf der Kippe Bangen um die Zukunft der Sprach-Kitas

Im Weiler Kindertreff ist die Sprachförderung von besondere Bedeutung. „Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist dort überdurchschnittlich hoch“, erklärt Tanja Kübler. Dank der Förderprogramme konnte eine halbe Fachkraftstelle für die sprachliche Bildungsarbeit in der Kita finanziert werden. Aufgrund der Bedeutung dieser sprachlichen Bildung werde man die Fachkraft als „Sprach-Expertin“ weiter beschäftigen, auch ohne Bundesförderung. „Trotzdem ist es schade, dass der Bund in Zeiten, in denen viele Familien mit Fluchterfahrung in Deutschland ankommen, die finanzielle Unterstützung einstellt“, so Tanja Kübler.

„Die Sprach-Kita ist ein Ort der Begegnung“

Denn letztlich geht es um weit mehr als nur um Sprache, bekräftigt Daniel Dreeßen, Leiter der Abteilung Kinder und Familie im Renninger Rathaus. „Die Sprach-Kita ist ein Ort der Begegnung und bringt Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen“, sagt er. Das Projekt schaffe durch die zusätzliche Arbeitskraft Kapazitäten für interaktive und inklusive Aktionen – wie erst im Juli den „Trommelkreis“, bei dem Kinder, Erzieher und Eltern eingebunden waren.

Auch in Renningen kann die Sprachförderung dank des Landes weiter fortgeführt werden, auch ohne die Bundesförderung. Dann allerdings ohne wichtige Ergänzungen wie das Elterncafé und den Bastelnachmittag und auch ohne die Einbeziehung der Eltern. Dreßen selbst hat sich daher bereits an der bundesweiten Petition beteiligt, zusammen mit dem Bürgermeister Wolfgang Faißt will er sich persönlich noch an die Abgeordneten werden.