BUND Heckengäu gibt Tipps Wie man ein Paradies für Insekten schafft

Tauschbörse für Samen Was wäre ein Garten ohne bunte Pflanzen, für die jetzt die Zeit zur Aussaat kommt. „Bei der Samenmischungen darauf achten, dass sie aus der Region stammen“, empfiehlt Martin Häcker. Die kleinen Tütchen, die am BUND-Infostand verteilt werden, werden gerne mitgenommen. „Die Samen sollten in frisch umgegrabene Erde gesät werden“, erklärt Ulrich Neub. „Im Rasen bringen sie nichts.“ In der Heimsheimer Stadtbibliothek gibt es eine kostenlose Tauschbörse für Pflanzensamen. Eine naturnahe Wiese sollte man möglichst nur zweimal im Jahr mähen, sonst werde Insekten auf einen Schlag Nahrung entzogen.

Blühendes auf Balkonien Wer keinen Platz für eine Wildblumenwiese hat, kann diese auch in Kübeln oder Blumenkästen auf dem Balkon anlegen. Dort machen sich aber auch blühende Küchenkräuter wie Thymian, Rosmarin oder Salbei gut, die Menschen wie Bienen gleichermaßen schmecken.

Leibspeise Blattläuse Nicht nur die Stadt Heimsheim will keine Pestizide mehr ausbringen, auch in den heimischen Gärten ruft Martin Häcker zum Verzicht auf. Blattläuse seien die Lieblingsspeise von Marienkäfern. Als Naturdünger könnten Mulch, Hornspäne oder Pferdemist eingesetzt werden.