Bufdi im Jugendtreff Offenes Ohr beim Thekendienst

Die beste Alternative, um das alles zu erreichen, sei der Bundesfreiwilligendienst, sind die beiden überzeugt, und wurden beim Jugendtreff Rutesheim vorstellig, um sich hier als sogenannte Bufdis zu engagieren. Für die jungen Männer war dieser die beste und erste Wahl, schließlich kommen beide aus Rutesheim und waren bei ihrem Dienstantritt nicht das erste Mal in der Jugendeinrichtung in der Robert-Bosch-Straße 47 in der Nachbarschaft des örtlichen Schulzentrums.