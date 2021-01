Bürgerservice in Renningen Corona-Impfung: Infodienst für Senioren

Renningen - Die Stadt Renningen will gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband Böblingen Senioren über 80 Jahre rund um das Thema Corona-Impfung informieren. Ein entsprechendes Rundschreiben wurde bereits an die entsprechenden Bewohner in Renningen und Malmsheim verschickt. Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung einen extra Telefonservice an.