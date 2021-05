Bürgerservice bei der Stadt Leonberg Ein paar Klicks und schon steht der Termin

Auf gut Glück geht nicht mehr

„Viele Anliegen werden in Zeiten der Pandemie vorzugsweise elektronisch oder auf dem Postweg bearbeitet“, sagt Sebastian Küster, der Sprecher der Stadtverwaltung. „Jedoch kann man sich nicht jeden Gang aufs Amt sparen, denn in manchen Fällen, etwa für einen neuen Personalausweis, ist das persönliche Erscheinen obligatorisch.“ Doch einfach auf gut Glück vorbeikommen, das geht in Corona-Zeiten nicht. Ein Termin ist zwingend erforderlich.

Lesen Sie hier: Alle News zur Coronapandemie

Für die Bürger eine Geduldsprobe, für die Verwaltungsmitarbeiter eine Herausforderung: „Bedingt durch die beengten Räumlichkeiten im historischen Gebäude des Alten Rathauses musste die Zahl der Schalter reduziert werden, an denen Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig bedient werden können“, berichtet Küster. Statt bisher bis zu fünf Schalter, öffnen seither nur noch drei Schalter gleichzeitig.

Veraltete Telefonanlage

„Die neue Anforderung, für jedes Anliegen vorab einen Termin zu vereinbaren, sowie das coronabedingt massiv erhöhte Aufkommen an Nachfragen per Telefon und E-Mail verschärften die angespannte Lage im Bürgeramt“, erläutert der Verwaltungssprecher die angespannte Lage.

Erschwerend kam die veraltete Telefonanlage hinzu: Anrufern wurde selbst bei belegter Leitung ein Freizeichen signalisiert. Viele warteten minutenlang, ohne dass etwas passierte. „Unter diesen erschwerten Bedingungen gerieten Terminanfragen beim Bürgeramt in vielen Fällen zur unliebsamen Hängepartie“, räumt Sebastian Küster ein.

Ein System für die Zukunft

Mit dem neuen Buchungssystem und flexibleren Zeitfenstern soll das schon bald der Vergangenheit angehören. „Ich hoffe nun, dass der neue Service die Erreichbarkeit des Bürgeramts deutlich verbessert“, sagt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn. „Telefonische Terminvereinbarungen werden in vielen Fällen nicht mehr nötig sein. Die Beschäftigten können sich so wieder mehr ihrer eigentlichen Aufgabe, der inhaltlichen Bearbeitung der Bürgeranliegen, zuwenden.“ Bewährt sich das neue System, so soll die Online-Buchung auch nach der Pandemie beibehalten und weiter ausgebaut werden.

Ausgabeterminal am Alten Rathaus

Ein amtliches Papier ist bei der Stadt nicht zu haben. Führerscheinangelegenheiten werden von der Zulassungsstelle des Landratsamtes auf dem Klinik-Areal in der Rutesheimer Straße bearbeitet.

Für das Abholen neuer Ausweise oder anderer Papiere muss kein zweiter Termin gemacht werden. Am Haupteingang des Alten Rathauses steht ein großes Ausgabeterminal, in dem die Unterlagen hinterlegt und rund um die Uhr abgeholt werden können.