Erdrutschsieg für Jens Millow: Mehr als Dreiviertel der Wählerinnen und Wähler in Weissach haben dem 43-Jährigen am Sonntag ihre Stimme gegeben. Er hielt 2722 Stimmen, das sind 75,57 Prozent. Die klare Mehrheit will, dass der Hauptamtsleiter von Löchgau im Kreis Ludwigsburg neuer Bürgermeister wird. Damit haben die Menschen ein klares Signal für einen echten Neuanfang im Rathaus und in der Doppelgemeinde selbst gesetzt.