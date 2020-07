„Wichtig für uns ist, dass die von Bürgermeister Thilo Schreiber und dem Beigeordneten Jürgen Katz in den letzten Jahren auf den Weg gebrachten Großprojekte ohne Verzögerung umgesetzt und erfolgreich zu Ende gebracht werden“, führt Schmalz weiter aus. Schreiber und Katz hatten zuletzt die Sanierung des Marktplatzes in die Wege geleitet. Auch beim Schulzentrum hatte der Beigeordnete die Planungen nochmals auf Null gestellt und ein neues Planungsbüro beauftragt, das bis zum Jahresende ein Konzept und Vorschläge für die Zukunft der Schulen in der Keplerstadt erarbeiten soll.