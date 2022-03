Bürgermeisterwahl Schon zwei Kandidaten für Mönsheim

Ein Kandidat aus Stuttgart

„Je länger ich mich in Mönsheim tummle, desto mehr gefällt es mir hier.“ Die Gemeinde habe sich seit der Jahrtausendwende positiv entwickelt, ist sein erster Eindruck. „Die Enzgemeinde hat ihrem scheidenden Rathauschef einiges zu verdanken“, sagt Michael Maurer und lobt die Verdienste von Thomas Fritsch, dessen „besonnen Führungsstil“ er sich zum Vorbild nehmen wolle.

Themen wie die Berücksichtigung des demografischen Wandels, offene Jugendarbeit, Kinderbetreuungszentrum und Hochwasserschutz stehen unter anderem auf seiner Agenda. An mehreren Terminen gibt es die Möglichkeit, Michael Maurer kennenzulernen. Der erste Termin ist am 23. April auf dem Mönsheimer Marktplatz. Mehr Infos im Internet unter www.michael-maurer.eu.

Wahltermin ist am 22. Mai

Die dritte Amtszeit von Thomas Fritsch endet am 18. August. Für eine vierte möchte er sich nicht bewerben – auch wenn ihm die Entscheidung schwergefallen sei. „Wäre ich vier Jahre älter, dann wäre sie leichter gewesen, wäre ich vier Jahre jünger, dann ebenfalls“, erklärte er in einer Gemeinderatssitzung im November 2021. Der Wahltermin ist am Sonntag, 22. Mai. Wahllokale sind die Alte Kelter und das Sportheim. Sollte kein Kandidat an diesem Tag die absolute Mehrheit erhalten, findet am Sonntag, 12. Juni, die Stichwahl statt.