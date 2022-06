Bürgermeisterwahl in Weissach Es zeichnet sich ein Duell ab

Alle machen parteiübergreifenden Wahlkampf

Ein Zweikampf also, bei dem Verwaltungserfahrung gegen Orts- und Themenkenntnis steht? Auch, wenn sich die Sympathien gerade recht gleichmäßig in Richtung Millow und Michael bewegen: Noch zwei weitere Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Da ist neben Helmut Epple etwa noch Ralf Ulrich, der in Weissach einen Gartenbaubetrieb hat und sich im Wahlkampf besonders für den Mittelstand stark macht. Wie Michael, der für die Grünen im Gemeinderat sitzt, ist auch er Mitglied in einer Partei, tritt aber wie sein Konkurrent parteiübergreifend an und will im Falle seiner Wahl die Parteimitgliedschaft niederlegen.