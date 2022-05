Studiert in Sachen Verwaltung

Nach der Bundeswehr und einer Tischlerlehre absolvierte der 43-Jährige ein Bachelorstudium in Public Management an der Ludwigsburger Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen. Anschließend arbeitete er im Haupt- und Personalamt in Stuttgart und später als Hauptamtsleiter in Spiegelberg. Seit 2017 ist er bei der Gemeinde Löchgau beschäftigt. Er lebt mit Frau und zwei Töchtern in Sachsenheim. Präsenz zeigen möchte Millow in den kommenden Wochen unter anderem mit einem Infostand auf dem Weissacher Wochenmarkt.