Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Zwei Kandidaten ziehen zurück

Die Stadt rät zur Briefwahl

Vom Ablauf funktioniert der zweite Wahlgang wie der erste. Es kann am 16. August direkt im Wahllokal gewählt werden oder per Briefwahl. Die Bürger bekommen ihre Unterlagen automatisch von der Stadt zugeschickt, die Briefwahl muss nicht extra beantragt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Infektionsrisiken empfiehlt die Stadt sogar, die Stimme diesmal per Briefwahl abzugeben.

Dass beide Wahlgänge mitten in die Sommerferien und damit in die Urlaubszeit fallen, stieß zum Teil auf Kritik. Reisende konnten sich auf Anfrage ihre Briefwahlunterlagen allerdings an den Urlaubsort schicken lassen – sogar ins Ausland. Wer jetzt noch zu Hause ist, kann darauf aber wohl verzichten. Denn die Unterlagen sollen bereits am Freitag verschickt werden und spätestens am Sonntag bei den Bürgern ankommen.