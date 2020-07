Am 2. August ist die Wahl. Und wer noch unentschlossen ist, kann noch reinschauen in die Aufzeichnung der Sendung, die auf gute Resonanz gestoßen ist. „Zwar konnten nicht alle kritischen Fragen an die auswärtigen Bewerber berücksichtigt werden“, schrieb uns ein Leser. „Die lebhafte Diskussion vermittelt den Wählern jedoch jetzt eine klarere Sicht auf die Kandidaten und deren Vorstellungen.“ Sehen Sie selbst!