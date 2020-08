„Ich sehe mich meines Wahlrechts beraubt“

Dass die Bürgermeisterwahl mitten in den Ferien stattfindet, stößt zum Teil auf Kritik. „Ob die Unterlagen rechtzeitig am Urlaubsort ankommen, ist fraglich“, schreibt uns unsere Leserin Britta Zudrop. „Ich persönlich sehe mich meines Wahlrechts beraubt.“ Die Wahl wäre auch noch im September möglich gewesen. Der Gemeinderat hatte sich aber mit großer Mehrheit für die beiden August-Termine entschieden. „Wir wollten keinen Wahlkampf in den Ferien“, sagt Bürgermeister Thilo Schreiber zu der Kritik. „Ich selbst hatte vor acht Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht, den Wahlkampf mitten in den Ferien zu machen.“ Er verweist auf die Möglichkeit der Briefwahl. Wer nicht zuhause ist, kann eine andere Adresse nennen, auch im Ausland: Per Mail an wahl2020@weil-der-stadt.de oder beim Bürgeramt (Kapuzinerberg 14).