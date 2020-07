Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Stadt verteidigt Hygienekonzept für die Halle

Es geht um die öffentliche Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten an diesem Freitag, 24. Juli. Die neun Bewerber dürfen sich vor rund hundert Zuschauern präsentieren und Fragen beantworten. Schopf kritisierte, dass es kein schriftliches Hygienekonzept gebe, dass die Zuschauer am Platz keine Masken tragen müssten und dass ihm die Belüftung der Stadthalle unbekannt sei. „Meine Sorge ist, dass diese Großveranstaltung ein Corona-Superverteilungsereignis werden könnte“, schrieb er in einem Brief, den er nicht nur an die Stadtverwaltung, sondern auch an die Presse schickte und über soziale Netzwerke verbreitete. Ausdrücklich sprach Schopf in dem Brief auch seinen MitbewerberJürgen Katzan, den er als „Corona-Beauftragten“ bezeichnete. Tatsächlich leitet der Beigeordnete den Corona-Krisenstab der Stadt.