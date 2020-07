Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Silvia De Benedictis fordert Leih-Omas und weniger Pflaster

2005 dann eine Zwischenstation: Sie arbeitet ein Jahr am Flughafen Stuttgart in der Personen- und Gepäckkontrolle. 2006 wechselt sie zu dem Arbeitgeber, bei dem sie heute noch ist. Dort unternimmt sie Erprobungsfahrten für verschiedene Autohersteller, ist mittlerweile Schichtverantwortlicht von 60 Mitarbeitern.

Und die Politik? Silvia De Benedictis sagt, sie hatte schon hie und da versucht, Anliegen an „die Politik“ heranzutragen, wobei sie Bundes- Landes- und Kommunalpolitiker meint. „Ich habe festgestellt: Wenn man Probleme und Sorgen hat, kommt man da als Normalperson nicht weiter.“ Welche Probleme das waren, darauf will sie nicht näher eingehen. „Ich entspreche ja auch nicht der Norm“, sagt sie dann. „Allein schon mit vier Kindern.“

Das will sie ändern. „Ich kandidiere, weil ich denke, dass wir wieder zum Ursprung zurück müssen“, erklärt die 39-Jährige, die mit ihrer Familie seit sechs Jahren in Merklingen lebt. Früher sei der Bürgermeister aus der Mitte der Bevölkerung gekommen und habe „nicht nur eine bestimmte Schicht vertreten“, wie sie das heute zum Teil empfindet.

„Es sollte nicht nur Menschen mit bestimmten Berufen Bürgermeister werden“

Aber schafft sie das überhaupt, ist sie qualifiziert? Ja, das sei sie in der Tat schon gefragt worden, berichtet Silvia De Benedictis. „Ich habe mich informiert“, antwortet sie dann, im Internet habe sie sich über das Amt des Bürgermeisters schlau gemacht. „Es sollte nicht so sein, dass nur Menschen mit einem bestimmten Geschlecht oder Ausbildung Bürgermeister werden“, findet sie. Lebenserfahrung habe sie als Mutter von vier Kindern, die sie ohne Großeltern im Rücken aufzieht.

Und was will sie umsetzen als Bürgermeisterin? „Ich will neuen Schwung reinbringen und Probleme der Bürger lösen“, sagt sie. Als konkretes Projekt nennt sie die Einführung von „Leih-Omas“. Die Stadt vermittelt dann Senioren, die gerne noch etwas tun, an Familien, die Unterstützung brauchen. „Mein Ziel ist somit ein besser Zusammenhalt der Bürger und der Teilorte“, erklärt die Kandidatin. Ein zweites Projekt seien weniger Barrieren in der Weiler Altstadt. Wegen des Pflaster gebe es dort einen „enormen Kinderwagenverschleiß.“ Und was tut sie, um den maroden Haushalt der Stadt aufzubessern?

„Meine Idee sind Festivals, bei denen verschiedene Kulturen zusammen feiern“, sagt sie. So kämen mehr Menschen in die Stadt – und somit mehr Geld in die Stadtkasse. „Aber“, schränkt sie dann ein, „ich will jetzt nicht ankommen und sagen: Ich kann alles besser“.