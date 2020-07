Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Ralf Boppel will präsent sein und die Bürger einbinden

„Ein Bürgermeister sollte im Ort leben“, sagt der Kandidat. „Er sollte für die Bürger da sein.“ Präsent sein. Die Menschen mitbestimmen lassen. Da sieht Ralf Boppel gerade in Weil der Stadt Nachholbedarf: „Ich bin da schon unzufrieden.“ Als Beispiel nennt er das neue Verkehrskonzept in der Altstadt mit der Einrichtung der verkehrsberuhigten Zone in der Stuttgarter Straße. „Das wurde beschlossen und erst danach mit den betroffenen Bürgern in der Altstadt gesprochen.“