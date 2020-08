Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Jürgen Katz wirft das Handtuch

Die für Katz erste Enttäuschung waren die Grünen, die eigentlich schon verkündet hatten, hinter dem amtierenden Bürgermeister Thilo Schreiber (CDU) zu stehen. Als der jedoch seinen Rückzug verkündet hatte, folgten sie nicht dem an Programmatik ähnlichen Jürgen Katz, sondern präsentierten mit Christian Walter einen eigenen Kandidaten. Dabei, so betonte Katz im Wahlkampf, mache er so viel ökologische Politik, wie es sie in Weil der Stadt in den 25 Jahren zuvor nicht gab. Erst kurz vor der Wahl präsentierte er den Plan, das große Neubaugebiet Häugern klimaneutral ausrichten zu wollen.