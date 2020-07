Widmann nennt als größte Baustelle das Schulzentrum, das in den nächsten Jahren saniert oder neu gebaut werden muss. Katz hatte das als Beigeordneter in den vergangenen Monaten maßgeblich voran getrieben. „Es ist wichtig, dass jemand in Verantwortung kommt, der die Sachen kennt“, betont Widmann. Deshalb sei es unter anderem auch seine Fraktion gewesen, die Jürgen Katz gebeten hatte, überhaupt zu kandidieren. „In acht Jahren, bei der nächsten Bürgermeisterwahl, können wir uns dann auf die Suche nach einem Neuanfang in Weil der Stadt machen“, sagt der Fraktionsvorsitzende.