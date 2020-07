Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Last-Minute-Kandidatin wagt den Sprung „ins Haifischbecken“

Weil der Stadt - Weil der Stadt kann mehr, mit Bürgermeisterkandidatin Silvia De Benedictis’ Mut fürs Haifischbecken.“ Mit diesem kämpferischen Slogan tritt die 39-jährige Merklingerin zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 2. August, in Weil der Stadt an. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am Montagabend warf De Benedictis noch ihren Hut in den Ring. Am heutigen Mittwochabend tagt der Wahlausschuss, um über die Zulassung der Bewerber zu befinden.