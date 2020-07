„Das Amt interessiert mich persönlich sehr, da ich der absoluten Überzeugung bin, die Stadt in allen Dingen voranbringen zu können“, schreibt Uwe Laich in der kurzen Mitteilung. Er ist 55 Jahre alt, wohnt in Leonberg und arbeitet als Lehrer an der Kaufmännischen Schule Eins in Stuttgart. Zuvor hat er sich im Verwaltungsdienst ausbilden lassen und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart studiert.