Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Ein Baden-Badener will ins Weiler Rathaus

Alexander Schopf lebt mit seiner Frau in Baden-Baden und ist Leiter des Familienunternehmens „Druckerei Schopf GmbH“ in Gerlingen. Als solcher hat der 43-jährige Naturwissenschaftler Erfahrungen in der Leitung von Verbänden mit bis zu 1500 Mitgliedern gesammelt, wie er erzählt. Zudem habe er viel Erfahrung in den Bereichen Umwelt, Energie, Digitalisierung und Bildung sowie in Bau- und Sanierungsprojekten gesammelt. Seine Mutter war jahrelang als Stadträtin von Gerlingen aktiv und hat ihn „schon von klein zu bürgerschaftlichem Engagement inspiriert“, sagt Alexander Schopf. Nun hat er sich entschieden, sich für das Bürgermeisteramt in Weil der Stadt zu bewerben.