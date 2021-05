Schönaich/Renningen - Anna Walther ist neue Rathauschefin in Schönaich. Mit 59,9 Prozent der Stimmen hat die 36-Jährige am Sonntag direkt im ersten Wahlgang gewonnen. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der Gemeinde. Die Renningerin wechselt aus dem Sindelfinger Rathaus nach Schönaich. Von 2015 an leitete sie die Abteilung Bauverwaltung Sindelfingens. Seit 2019 ist sie dort Referentin im Stab des Oberbürgermeisters Bernd Vöhringer im Bereich Strategie, Koordination und Bürgerangelegenheiten.

Die Wahl von Walther galt keineswegs als ausgemacht. Mit Markus Mezger (CDU) hatte sie einen starken Mitbewerber. Obwohl beide als Favorit angesehen wurden, erhielt Mezger nur 37,1 Prozent der Stimmen. Der 35-Jährige ist im Wirtschaftsministerium des Landes tätig und ist gebürtiger Schönaicher. Die Kandidaten Beate Imschweiler (1,5 Prozent), Michael Wieser (1,1) und Samuel Speidelsbach (0,3) spielten keine Rolle. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,4 Prozent.