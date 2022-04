Die Bewerber für das Bürgermeisteramt in Mönsheim werden sich am 12. Mai in einer von Thomas Fritsch moderierten Veranstaltung öffentlich vorstellen, denn die Bürgermeisterwahl am 22. Mai rückt näher. Damit sich die Wählerinnen und Wähler ein Bild von den Kandidierenden machen können, hat der Gemeinderat den Termin für die Bewerbervorstellung jetzt festgelegt. Am Donnerstag, 12. Mai wird es von 19 Uhr an in der Sporthalle bei der Appenbergschule eine öffentliche Veranstaltung dazu geben.