Bürgermeisterwahl in Mönsheim Fritsch tritt 2022 nicht mehr an

Thomas Fritsch blickte in seinen Worten an den Gemeinderat nicht nur auf die vielen, „überwiegend schönen“ Berufsjahre in Mönsheim zurück. Er erinnerte auch an schwierige Zeiten wie die Finanzkrise, das Hochwasser, die Flüchtlingskrise und aktuell die Coronapandemie. All dies habe nicht dazu beigetragen, eine andere Entscheidung zu treffen. Es stünden in der Gemeinde aber auch „interessante und spannende Aufgaben an“, die reizvoll wären, sie weiterhin zu begleiten, etwa ein Kinderbildungszentrum und die Sicherung der Wasserversorgung. Aber das wäre auch in acht Jahren noch so, sagte Thomas Fritsch und zitierte den früheren Enzkreis-Landrat, Werner Burkhardt, mit den Worten: „In der Kommunalpolitik ist man nie fertig.“