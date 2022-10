Die Bürgerinnen und Bürger von Korntal-Münchingen müssen sich auf einen Wechsel an der Rathausspitze einstellen. Der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos) gab am Donnerstagabend am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung bekannt, dass er sich bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nicht zur Verfügung stellen werde. „Ich habe mich entschieden, nicht mehr zu kandidieren“, sagte der 63-Jährige. Damit verkünde er öffentlich, „was die meisten von Ihnen ja schon wissen“.