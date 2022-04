Unter anderem war er als Koordinator und Teamleiter des mobilen Impfteams des Landratsamts in Mönsheim tätig. Nach Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs habe er zudem gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin einen der ersten Hilfstransporte in Richtung Osten organisiert. „Wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da“, sagt Paul Czerkies. Aus dieser Motivation heraus habe er sich jetzt um das Amt des Bürgermeisters beworben. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde habe er in seiner Zeit als Impfkoordinator kennen- und schätzen gelernt und ergänzt: „Thomas Fritsch hat in seiner Amtszeit eine intakte Ortsgemeinschaft aufgebaut, die es wert ist, ebenso engagiert fortgeführt zu werden.“