Weissach - Daniel Töpfer will Oberbürgermeister in der zehntgrößten Stadt Baden-Württembergs werden: Esslingen. Am 11. Juli wird dort gewählt. Unterstützt wird die Kandidatur des CDU-Manns nicht nur von der eigenen Partei, sondern eben so von den Freien Wählern und der FDP in Esslingen.