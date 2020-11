Leonberg - Am Ende ist es ein klare Sache: Mit 20 Stimmen wählt der Leonberger Gemeinderat am Dienstagabend den Baubürgermeister Klaus Brenner für weitere acht Jahre. Sein Gegenkandidat, Ulf Millauer von den Grünen, erhält zwölf Voten. In einem ersten Wahlgang bekam Brenner 15 Stimmen, Millauer 12 und der dritte Bewerber, Karl Velte, sechs.