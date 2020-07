Bürgermeister-Wahl in Weil der Stadt Kandidat Schopf fordert mehr Schutz vor Corona

Vertrauen in die Verwaltung

Andere Kandidaten bewerten die Situation als nicht ganz so dramatisch und setzen ihr Vertrauen in die Stadtverwaltung, auch wenn Vorsicht natürlich immer geboten sei, sagt zum Beispiel die einzige weibliche Kandidatin, Silvia De Benedictis. „Es gibt klare Vorschriften, und ich denke, dass die Verwaltung sich daran halten wird.“ Sie werde an der Veranstaltung am Freitag in jedem Fall teilnehmen.

Gleiches gilt für den Grünen-Kandidaten Christian Walter. „Ich vertraue der Verwaltung dahingehend, dass sie die Veranstaltung nach den derzeit vorgeschriebenen Regelungen mit einem verantwortungsvollen Konzept umsetzt und bin der Meinung, dass die Kandidatenvorstellung unter demokratischen Gesichtspunkten sehr wünschenswert ist“, sagt er. Ähnlich sieht es Jürgen Katz, der Erste Beigeordneter im Rathaus und zugleich Bürgermeisterkandidat. „Ich werde, angstfrei, an der Kandidatenvorstellung am Freitag teilnehmen.“

Genügend Abstand

Kandidat Ralf Boppel gibt an, ebenfalls Angehörige einer Risikogruppe zu Hause zu haben. Es würden jedoch maximal 147 Menschen in der Halle anwesend sein. „Wenn die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten werden, dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen.“ Zu diesen Regeln gehöre, dass die Masken erst abgenommen werden, wenn die Besucher am Platz sitzen, und sie aufsetzen, sobald sie vom Platz aufstehen. Zwischen den Kandidaten auf der Bühne und den Besuchern werde zudem einer großer Abstand sein.

Weitere Kandidaten, die sich am Freitag vorstellen dürfen, sind Helmut Epple, Uwe Laich, Michael Ohm und Ulrich Raisch. Die Stadtverwaltung war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.