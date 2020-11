Bürgerinitiative in Weil der Stadt 300 Unterschriften gegen den Münklinger Mast

Walter: Wir nehmen die Sorgen über die Strahlung ernst

Christian Walter kündigt an, in dem Konflikt vermitteln zu wollen. Man sei da in einer Zwickmühle – die einen klagen über Funklöcher, auf der anderen Seite sind die Bürger gegen Funkmasten. „Wir nehmen die Sorgen über die Strahlung ernst“, sagt der Bürgermeister. Wenn aber fast ein Drittel der Münklinger Bevölkerung unterschrieben hat, sei das natürlich eine Hausnummer.