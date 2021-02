Bürgerinitiative in Mönsheim Ein kleine Oase mitten auf dem Marktplatz

„Der Marktplatz soll lebendiger werden“

Und das ist seiner Ansicht nach nicht viel, obwohl ganz am Rand des Platzes neben dem Turm schon vor Jahren eine kleine Boule-Bahn angelegt wurde. „Der Marktplatz soll lebendiger werden, die Aufenthaltsdauer länger und die Aufenthaltsqualität besser.“ Vor seinem geistigen Auge sieht er dort beispielsweise Mütter mit spielenden Kindern sitzen. „Wir möchten an dieser Stelle eine kleine Oase schaffen inmitten der ganzen grauen Pflastersteine“, so seine Vorstellung.