Bürgerinfo zum Klimawandel Weg frei fürs Klimaschutzkonzept

Neben diesem Beratungsgremium will die Klimaschutzbeauftragte ein Klima-Team unter ihrer Leitung bilden, dessen Aufgabe es sein soll, den Klimaschutzgedanken in die Bevölkerung zu tragen, aber auch konkrete Maßnahmen umzusetzen. Die Teilnahme an diesem Team steht allen Interessierten offen. Parallel zu diesem externen Team soll es auch noch ein internes in der Stadtverwaltung geben.