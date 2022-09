Am Freitag, 16. September, stellen Vertreter unterschiedlicher Kommunen ihre Mobilitätskonzepte vor. Tags drauf, am Samstag, 17. September, können die Menschen bei einer Perspektivenwerkstatt in der Leonberger Stadthalle ihre individuellen Ideen mit einbringen. Nachdem der OB den Tag um 11 Uhr eröffnen wird, geht es an parallel arbeitenden Planungstischen mit verschiedenen Schwerpunkten in intensive Diskussionen.