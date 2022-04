Bürger in Ditzingen Herrgottsbscheißerle und der Stolz des Firmenchefs

Das war 1964 anders, als die erste selbst entwickelte Maultaschenmaschine überhaupt im Unternehmen zum Einsatz kam. Ein Handelsvertreter hatte Erwin Bihlmaier in den sechziger Jahren auf den Bedarf an Maultaschen aufmerksam gemacht. Der Vater wies daraufhin seinen Sohn Richard an, sich darum zu kümmern. Richard, der 2020 verstorbene Seniorchef, tüftelte, die Maultaschenmaschine entstand. Die Technik wurde immer ausgereifter. Doch das helle, mehr als einen Meter lange Holzbrett mit 13, mehrere Zentimeter breite Einkerbungen, mit der die Produktion einst begonnen hatte, begleitete noch den 80-jährigen Seniorchef. In dessen Büro hatte das Brett einen festen Platz.

Über Berlin und Hamburg hinaus

Bihlmaier hatte zunächst als Koch und Metzger in Deutschland und den USA volontiert, ehe er 1961 in das von Richard Bürger in Stuttgart-Feuerbach gegründete Unternehmen eintrat. Bürger hatte keine Nachkommen, Bihlmaier übernahm die Firma, in die später Sohn Richard hinzukommen sollte. 1978 wurde in Ditzingen gebaut, 23 Jahre später kam der heutige Geschäftsführer Martin Bihlmaier hinzu.

Er ist Chef von rund tausend Mitarbeitern, davon 194 in Ditzingen – und führt weiter, was sein Vater vorangetrieben hatte, nämlich die Maultasche außerhalb des Schwabenlands zur beliebten Speise zu machen. Hamburg und Berlin sind zwar aus Unternehmenssicht inzwischen ein gutes Pflaster, gleichwohl lasse der Absatz von Süden nach Norden nach wie vor nach. Ob es am Namen liegt? Auch wenn Richard Bihlmaier davon wusste, dass die Maultasche in anderen Regionen als wüstes Wort gilt, hielt er daran fest. „Ein bissle Stolz“, so meinte er einst lachend, „muss auch sein“.