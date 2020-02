Bühne 16 Leonberg Auf der Suche nach dem guten Ton

Stardirigent Daniel Dareus, weltweit gefeiert wie kaum ein anderer, erleidet einen Herzinfarkt. Ausgerechnet er, der mit seiner Kunst die Herzen der Menschen öffnen möchte, ist wenig in der ­Lage, sein eigenes zu geben und flattert privat von einer Blume zur anderen. Nach dem Zusammenbruch zieht es ihn in sein kleines Heimatdorf Ljusåker in Nordschweden. Der Musik will er eigentlich den Rücken kehren. Natürlich kommt es anders und die Konflikte sind programmiert. Dareus leitet alsbald den Laienchor, und es gelingt ihm, in jedem der Sänger den „richtigen“ Ton zu finden. Während der Arbeit mit dem Chor werden zwischenmenschliche Abgründe deutlich, Emotionen kochen hoch, es darf aber auch herzhaft gelacht werden. Schließlich treffen die Vokalisten ihre Töne so perfekt, dass alle zum Schluss an einem internationalen Singwettbewerb teilnehmen dürfen und dort stimmgewaltig „Amazing Grace“ vortragen. Ob des Künstlers Traum nach dem Erreichen der Herzen damit in Erfüllung geht, kann man im Spitalhoftheater live miterleben