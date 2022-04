Buchrezension Zwischen Sorglosigkeit und Krankheit

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die meisten Erkrankungen sind heilbar

Trotzdem verliert er nicht den Sinn für Humor und schildert genüsslich manch bizarre Situation. Wie die, als er und seine Frau Molly während der Chemotherapie nicht mehr gewagt haben, den Supermarkt zu betreten, die Infektionsgefahr schien beiden zu hoch. Also trafen sie sich auf einem Parkplatz mit den Eltern zur Übergabe der Einkäufe: „Es hatte irgendwie was von einem Tarantinofilm oder so … Es hatte sich angefühlt, als hätte man gerade fünf Tonnen Koks auf einem staubigen Parkplatz übergeben.“

Wie in einem Tarantinofilm

Natürlich beschäftigt sich der Autor auch mit der Frage, was wäre, wenn er die Krankheit nicht besiegen würde. Wieder erinnert er sich an die einzigartigen Begebenheiten in seinem Leben und kommt zu dem Schluss: „Ich habe so viel Glück gehabt. … Wenn ich nun gehen müsste, wäre es okay.“ Diese Erkenntnis hilft ihm, sich mit dem Krebs zu arrangieren, der Krankheit die Hand zu reichen und sie anzunehmen. Zudem aber hat er diese tief sitzende Überzeugung, dass alles gut ausgehen wird. Dabei hilft ihm, trotz ausfallender Haare und permanentem Unwohlsein, seine Grundüberzeugung: „Ich denke, … dass der beste Begleiter jeglicher schlechten Situation der Humor ist. … Er kann sicher keinen Krebs heilen, aber kann für schöne Augenblicke sorgen.“

Bodo Staudachers Buch ist in formloser Erzählweise geschrieben. Wer den ungekünstelten Schreibstil schätzt, klappt das Buch nach der letzten Seite mit einem guten Gefühl zu und nimmt die positive Lebenseinstellung, die sich der Autor erhalten hat, mit. Mut zu machen, ist die eine Intention des Autors. Die andere ist persönlich: „Im Endeffekt möchte ich eigentlich nur für mich selbst ein bisschen dokumentieren, was so alles in den letzten Jahren geschah ... Wenn ich dann im Jahr 2070 ein alter Mann bin, werde ich mir das Buch aus der hintersten Ecke meines Regals ziehen und alles noch mal in Ruhe durchlesen. Das wird großartig.“

Info: Bodo Staudacher, Sonnenkind und Schattenkrieger, Kellner Verlag, ‎ ISBN 978-3956512971, 14,90 Euro