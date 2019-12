Brutaler Angriff in Weil der Stadt Messer-Attacke: Jetzt geht es um Schmerzensgeld

Weil der Stadt/Stuttgart - Anders als zunächst geplant wird das Urteil im Prozess gegen einen 21-jährigen Paketboten wegen versuchten Mordes am Landgericht Stuttgart nicht mehr in diesem Jahr fallen. Grund dafür sei, dass neben weiteren Zeugenvernehmungen in dieser Woche in einem so genannten Adhäsionsverfahren auch über ein Schmerzensgeld verhandelt wird, das der Angeklagte seinem Opfer in Aussicht gestellt hatte. Das erklärte Christoph Buchert, der am Landgericht als Pressesprecher für Strafsachen zuständig ist.