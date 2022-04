Brüdergemeinde Korntal Missbrauchsskandal: Betroffene sind sauer

Lesen Sie aus unserem Angebot: Kinderzwangsarbeit bis zum Kollaps

So sehr Angelika Bandle die Idee des Künstlers schätzt, lehnt die ehemalige Schutzbefohlene der Pietisten die Werke ab. „Die Brüdergemeinde zieht durch, wie sie es für sich geplant hat, der Künstler steht fest, die Skulpturen sind gemacht. Die Brüdergemeinde ist überhaupt nicht daran interessiert, welche Interessen die Betroffenen haben.“ Bandle vertritt mehrere ehemalige Heimkinder und kommt für die Aufarbeitung immer wieder mit der Brüdergemeinde in Runden zusammen, in der zuletzt über die Kunst gesprochen worden war. Eine Erinnerungskultur sei wichtig, „aber Art und Weise und Tempo können so nicht stimmen“.

Ebenso deutlich äußert sich das ehemalige Heimkind Detlev Zander. Er hatte die Vorfälle publik gemacht. „Das ist ein Schnellschuss, er ist nicht betroffenenorientiert“. Er hätte wie Bandle mit der Brüdergemeinde über die Kunst ins Gespräch gehen können. Das käme für ihn aber nicht infrage. „Die Aufarbeitung ist doch noch gar nicht abgeschlossen.“ Vieles sei noch nicht untersucht, die Aufarbeitung – über Inhalt und Methode hatte es viel Streit gegeben – noch nicht von übergeordneter Stelle evaluiert und über die Höhe der Anerkennungsleistungen sei auch nicht abschließend gesprochen, so Zander.

Forderung nach Angleichung an EKD-weite Regelung

Die Evangelische Kirche in Deutschland hatte 2021 die Zahlungen für Missbrauchsopfer einheitlich geregelt, im Einzelfall sind bis zu 50 000 Euro vorgesehen, also deutlich höhere Beträge, als die Brüdergemeinde, die maximal 20 000 Euro bezahlt. Die Gemeinde hat in ihrer jüngsten Mitteilung das Angebot zum Gespräch mit der Juristin erneuert, das die Basis für die finanzielle Anerkennung des Leids ist. Klaus Andersen sagt: „Wir bleiben als Brüdergemeinde und Diakonie auch nach dem nächsten Meilenstein, der Setzung der Erinnerungsstelen, gesprächsbereit.“

Schutzbefohlene wurden jahrelang Opfer von massiver Gewalt

Das Geschehen

Im Jahr 2014 wurde der Missbrauch in den Einrichtungen der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal publik, nachdem der Betroffene Detlev Zander sein Schweigen gebrochen hatte. Vor allem in den beiden Korntaler Kinderheimen wurden Kinder und Jugendliche in den 1950er, 60er und 70er Jahren Opfer von physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt. Täter befanden sich vor allem unter den Betreuern und Angestellten auf dem Areal der Gemeinde.

Die Aufarbeitung

Nach mehreren Anläufen wurden die Vorfälle unter externer Federführung aufgearbeitet. Dokumentiert sind hunderte Fälle. Die Aufarbeitung war von Beginn an geprägt von den unterschiedlichen Positionen der Betroffenen und der Brüdergemeinde zur angemessenen Vorgehensweise, das Geschehen aufzuklären und aufzuarbeiten.

Die Erinnerung

Ende Juni plant die Brüdergemeinde eine Veranstaltung.