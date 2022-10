Brückentag Das Energie-Argument gegen das mit dem Pass

In Renningen, Hemmingen, Wimsheim und weitgehend in Korntal-Münchingen hingegen bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr die Rathäuser zu. Weil der Stadt will seine Verwaltungsstandorte gleich von Weihnachten bis zum 8. Januar geschlossen halten – „um einen Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten“, heißt es aus dem dortigen Rathaus. In Gerlingen, Ditzingen und Weissach ist noch keine Entscheidung bezüglich einer Schließung zwischen den Jahren gefallen.

Urlaub oder Zeitausgleich

Wo das Rathaus in der Weihnachtszeit zu bleibt, ist allerdings nirgends an eine Nachahmung des Gerlinger Halloween-Geschenkes an die städtischen Mitarbeiter in Form eines freien Tages als Weihnachtsgeschenk gedacht: „Es kann für diese Tage entweder Urlaub oder Zeitausgleich genommen werden oder, wo möglich, im Homeoffice gearbeitet werden“, heißt es aus Renningen, und die anderen Kommunen, die ihre Rathäuser zwischen den Jahren schließen wollen, verfahren in ähnlicher Weise.